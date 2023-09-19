Авторы Hi-Fi Rush показали самый первый играбельный прототип игры ©

Занимательная ритм-игра Hi-Fi Rush стала одним из самых приятных сюрпризов 2023 года. Проект был представлен и выпущен в один и тот же день — в январе этого года. Увлекательный геймплей и драйвовый саундтрек Hi-Fi Rush покорили сердца миллионов геймеров, хотя создание игры начиналось всего с двух разработчиков и зарисовок в PowerPoint.

Ведущие руководители из студии Tango Gameworks поделились закулисными подробностями разработки Hi-Fi Rush. Создание ритм-экшена началось с участием гейм-дизайнера The Evil Within 2 Джона Йохана и дизайнера Масааки Ямады. Фактически они вдвоем занимались проектированием игры и созданием первого прототипа, который уже тогда имел очертания финальной версии игры.

Как признался Джон Йохан, первый прототип Hi-Fi Rush был создан с использованием достаточно примитивной анимации, звука и визуальных эффектов. Например, интерфейс был нарисован в PowerPoint, программе, предназначенной для создания и просмотра презентаций. Тогда разработчики хотели в первую очередь увидеть, как будет играться и работать их оригинальная задумка.

Hi-Fi Rush доступна для игры на ПК и консолях Xbox.