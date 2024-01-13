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об игре
Hi-Fi RUSH 25.01.2023
Экшен, От третьего лица, Музыка
7.5 194 оценки

Mechanics VoiceOver объявили о завершении бета-теста локализации Hi-Fi RUSH

Алекс470

Студия Mechanics VoiceOver, которая занимается локализациями, объявила о завершении бета-тестирования локализации Hi-Fi RUSH. Впереди локализацию ждёт полировка, исправление ошибок и доозвучка одного из персонажей (Макаруна)

Также MVO выложили предрелизную версию озвучки Hi-Fi Rush, для получения нужно быть платным подписчиком на их Бусти и иметь статус "Механоид"

Сами Механики пишут:

Точных сроков выпуска именно релизной версии для всех мы называть пока не будем. Также напоминаем, что как только локализация будет полностью отполирована, она будет распространяться бесплатно для всех в нашей группе и на других ресурсах. А пока же вы можете насладиться нашими трудами вне очереди и уже глянуть, как изменилась игра с русской озвучкой, чем очень поддержите нас!
65
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

ждем ждем ребят, пере пройду с русс озвучкой

13
simiola

У кого возможность есть - занесите им деньги на следующую озвучку, а то там вообще копейки собирают кое как. В основном только games voice донатят, хотя механики тоже немало игр озвучили

3
Janekste

Великий и могучий русский язык прекрасен. Этой игре очень идёт звучать по-русски. Я бы даже сказал в русском звучании Hi-Fi RUSH более качественно смотрится, словно русский язык изначально был родным здесь. Одним словом - каеф!

1
JIoMTuK

Ты под каждой новостью о ру-озвучке оставляешь подобные комменты

5
Most ancient JIoMTuK

И правильно делает!

-1
Exies27

Озвучка отличная. Повод перепройти потом.

1
aptem4ka

именно поэтому не перепроходил для бэктрекинга закрытых дверей, недоступных на первом забеге - хочется с озвучкой!
Надеюсь, на версию для game pass оно встанет

0
SoRaS3

Норм.

0
Сергей Olyva

Капец, нейронки просто породили новую волну пиратских переводов

-3
erkins007

Зачем? Там же весь смысл в звуках и ритме почти, это же не сюжетная игра.

-15
Janekste

На великом и могучем прекрасном русском языке появится куда больше смысла, ибо на русском языке любая игра априори становится гораздо лучше. И эта игра не исключение. А ежели чего не устраивает, ну так проходи мимо. Из под палки что ли заставляют играть на русском?

-1
erkins007 Janekste

Если ее изначально делали на русском с актерами профессиональными это верно, а любители это другое дело. И одно дело озвучка Аликс где читать не очень удобно в ВР и другое дело хайфайраш

-3
aptem4ka

а как переведенные диалоги повлияют на фоновую музыку, под которую и нужно кликать?

0
Wolfenstein

трешня межгалактическая

-18