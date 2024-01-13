Mechanics VoiceOver объявили о завершении бета-теста локализации Hi-Fi RUSH

Студия Mechanics VoiceOver, которая занимается локализациями, объявила о завершении бета-тестирования локализации Hi-Fi RUSH. Впереди локализацию ждёт полировка, исправление ошибок и доозвучка одного из персонажей (Макаруна)
Также MVO выложили предрелизную версию озвучки Hi-Fi Rush, для получения нужно быть платным подписчиком на их Бусти и иметь статус "Механоид"
Сами Механики пишут:
Точных сроков выпуска именно релизной версии для всех мы называть пока не будем. Также напоминаем, что как только локализация будет полностью отполирована, она будет распространяться бесплатно для всех в нашей группе и на других ресурсах. А пока же вы можете насладиться нашими трудами вне очереди и уже глянуть, как изменилась игра с русской озвучкой, чем очень поддержите нас!
ждем ждем ребят, пере пройду с русс озвучкой
У кого возможность есть - занесите им деньги на следующую озвучку, а то там вообще копейки собирают кое как. В основном только games voice донатят, хотя механики тоже немало игр озвучили
Великий и могучий русский язык прекрасен. Этой игре очень идёт звучать по-русски. Я бы даже сказал в русском звучании Hi-Fi RUSH более качественно смотрится, словно русский язык изначально был родным здесь. Одним словом - каеф!
Ты под каждой новостью о ру-озвучке оставляешь подобные комменты
И правильно делает!
Озвучка отличная. Повод перепройти потом.
именно поэтому не перепроходил для бэктрекинга закрытых дверей, недоступных на первом забеге - хочется с озвучкой!
Надеюсь, на версию для game pass оно встанет
Норм.
Капец, нейронки просто породили новую волну пиратских переводов
Зачем? Там же весь смысл в звуках и ритме почти, это же не сюжетная игра.
На великом и могучем прекрасном русском языке появится куда больше смысла, ибо на русском языке любая игра априори становится гораздо лучше. И эта игра не исключение. А ежели чего не устраивает, ну так проходи мимо. Из под палки что ли заставляют играть на русском?
Если ее изначально делали на русском с актерами профессиональными это верно, а любители это другое дело. И одно дело озвучка Аликс где читать не очень удобно в ВР и другое дело хайфайраш
а как переведенные диалоги повлияют на фоновую музыку, под которую и нужно кликать?
трешня межгалактическая