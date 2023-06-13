Трейлер крупного обновления для Hi-Fi Rush ©

В самом начале года разработчики серии The Evil Within удивили, предложив широкой публике новый IP (через Xbox Game Pass). Hi-Fi Rush была высоко оценена как геймерами, так и журналистами, а теперь разработчики анонсировали новое обновление.

На расширенной выставке Xbox Games Showcase слухи о готовящемся крупном обновлении для Hi-Fi Rush подтвердились. Разработчики действительно работают над новыми функциями, и 5 июля дебютирует Arcade Challenge - это новый режим, в котором смельчаки будут отбиваться от очередной волны врагов под музыку с постоянно увеличивающимся темпом BPM (удары в минуту).

Tango Gameworks бросает перчатку преданным поклонникам IP, поскольку разработчики будут постоянно предлагать более жестких врагов и ускорять игровой процесс - вплоть до 200 BPM.