High On Life получит дополнение High On Knife ©

Создатели High On Life вернулись и намерены расширить прошлогодний хит. Разработчики подготовили небольшой тизер расширения, которое, очевидно, появится на консолях Microsoft и ПК в ближайшие месяцы.



High On Life стала хитом прошлогоднего каталога Xbox Game Pass, поэтому разработчики решили расширить ее возможности. Небольшой тизер дополнения был опубликован на Xbox Games Showcase Extended, но пока сложно сказать, что мы получим на самом деле. Можно лишь предположить, что новое приключение будет кровавым.