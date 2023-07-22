Версии High On Life для PS4 и PS5 получили трофеи ©

Ранее мы говорили о том, что High On Life была замечена в бэкэнде PlayStation Store, но отсутствие официального объявления от Squanch Games заставило нас поверить, что это все еще слух. Тем не менее, игра недавно получила трофеи для версий PS4 и PS5, что теперь подтверждает, что порт действительно существует и должен выйти.

Судя по нашему вчерашней новости, было трудно подтвердить, действительно ли листинг на Orbispatches был правдой, но эта новость гарантирует, что порт действительно реален, и что Squanch Games скоро его анонсирует — это только вопрос времени.

High On Life ранее пользовалась эксклюзивностью на Xbox One, Xbox Series и ПК, а также была популярной игрой в Xbox Game Pass.