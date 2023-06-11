Highwater выходит летом этого года на Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch ©

Первоначально планировавшаяся к выпуску для ПК в прошлом году, пошаговая стратегическая игра выходит этим летом и появится на других платформах.

Действие игры происходит в той же вселенной, что и Golf Club: Wasteland, Highwater фокусируется на Никосе, который узнает о том, что сверхбогатые люди захватили космический корабль и покинули планету ради Марса. Он решает отправиться в Альфавиль и пробраться на борт корабля, чтобы выжить.

Мир затоплен из-за Великой климатической катастрофы, и игрокам приходится добираться до различных островов на лодках. Различные персонажи могут присоединиться и помочь в сражениях по сетке.

Highwater выйдет для Xbox, Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch.