Hitman: Absolution 19.11.2012
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.9 3 941 оценка

Feral Interactive сообщила дату выхода Hitman: Absolution на смартфонах

Мобильная версия культового экшена появится на iOS и Android уже этой осенью

Компания Feral Interactive официально подтвердила выход мобильной версии Hitman: Absolution. Релиз состоится 16 октября 2025 года одновременно на устройствах Android и iOS. Игра предложена в премиальном формате, ее стоимость составит 15 долларов, при этом уже доступна возможность предварительного заказа.

Разработчики также сообщили, что в начале 2026 года мобильные пользователи получат бесплатное обновление, которое добавит в игру режим «Контракты». Эта функция позволит создавать собственные задания с уникальными целями и условиями, а затем делиться ими с другими пользователями на обеих платформах.

SoRaS3

Хоть, как поговаривают, игры на мобилках никто не покупает, но, это достойный проект. Ждём.