Hitman: Absolution выпустили на iOS и Android

IO Interactive и Feral Interactive выпустили стелс-экшен Hitman: Absolution на устройствах под управлением iOS и Android. Тайтл доступен в App Store и Google Play с русскими субтитрами по цене в $15 (~1,1 тыс. рублей). В России купить игру нельзя.

В мобильной Hitman: Absolution представлено полностью настраиваемое управление, а также поддержка геймпадов, клавиатуры и мыши. Авторы отмечают, что Hitman: Absolution предлагает на iOS и Android полноценный AAA-опыт без компромиссов.

Кроме того, Hitman: Absolution до конца года выпустят на Nintendo Switch, а в 2026-м стеслс-экшен получит нативную поддержку Nintendo Switch 2. Также в 2026 году для игры выйдет бесплатное обновление с режимом «Контракты».

В Hitman: Absolution Агент 47 предает Агентство, чтобы защитить таинственную девушку Викторию. В отличие от предыдущих частей, акцент смещен в сторону более линейного повествования и кинематографичности.