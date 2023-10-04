Hitman: Blood Money Reprisal анонсирована для Switch, iOS и Android ©

Компания IO Interactive совместно с Feral Interactive анонсировала игру Hitman: Blood Money Reprisal для Switch, iOS и Android в честь 25-летия IO Interactive. Игра выйдет сначала на iOS и Android осенью этого года, а затем на Switch зимой.

Это новая версия классической стелс-игры Hitman: Blood Money для новых платформ, дополненная набором улучшений, которые предоставляют новые мощные возможности, такие как режим Instinct Mode, постоянно присутствующая карта minimap и широкий спектр улучшений игрового процесса, вдохновленных более поздними играми серии.

Двенадцать миссий "песочницы" Reprisal предлагают бесконечные возможности для экспериментов и множество различных путей к успеху. От изысканной обстановки парижской оперы до шумных улиц Нового Орлеана во время Марди Гра - как Агент 47 выполнит свое задание, зависит от игрока. Будь то публичная казнь, тихое убийство без свидетелей или "несчастный случай", в распоряжении игрока всегда имеется богатый арсенал инструментов, оружия, маскировки и тупых предметов, помогающих принять решение...