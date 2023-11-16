Hitman: Blood Money Reprisal выйдет для iOS и Android 30 ноября

Hitman: Blood Money Reprisal выйдет для iOS в App Store и Android в Google Play 30 ноября, сообщил издатель Feral Interactive. Версия для Switch выйдет этой зимой.
Вы — Агент 47 — обученный киллер, попавший под прицел конкурирующего агентства «Франшиза». Отправьтесь на смелую миссию по уничтожению смертоносных архитекторов темного заговора и используйте все имеющиеся в вашем распоряжении инструменты, чтобы выполнить работу, сохраняя при этом сдержанность. Проникните, казните и сбегите незамеченными.
Reprisal представляет собой искусный редизайн классического стелс-экшена, дополненный полностью настраиваемым сенсорным интерфейсом и полной поддержкой геймпада. В нем реализованы улучшения игрового процесса, вдохновленные более поздними играми серии.
Вот бы ремейк на движке последних..
И желательно остальных частей начиная с Codename 47.
Да первый коденейм, было бы классно на лифте на крышу с чемоданчиком, разбирать/собирать винтовку и чтоб на просторной карте...
Эх, мечты)
ждем ремейк!