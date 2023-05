20th Century Fox зарегистрировала новые торговые марки для вселенной Hitman, намекающие на сериал ©

Hitman - это серия видеоигр, которая не нуждается в представлении. Франшиза от датского независимого разработчика видеоигр IO Interactive насчитывает в общей сложности 14 игр со словом "Hitman" в названии. Были также фильмы 2007 и 2015 годов.



Теперь, в эпоху появления ремейков, сиквелов и адаптаций популярных во всем мире видеоигр (The Last of Us, Fallout), есть шанс, что запланированный сериал скоро увидит свет. Сериал будет выходить на канале Hulu, и торговые марки уже зарегистрированы компанией 20th Century Fox.

Новые торговые марки относятся к играм Hitman: Codename 47, Hitman 3: Death Awaits и Hitman: Absolution. Все они были недавно классифицированы как "телевизионные и мультимедийные развлекательные услуги". Как сообщает Screenrant, только один телесериал из вселенной Hitman был официально анонсирован.



Похоже, что Codename 47 и Death Awaits - более вероятные названия для сериала, чем Hitman: Absolution. Если окажется, что предстоящий сериал будет называться Death Awaits, то в этом случае главный герой, подобно Бонду, будет каждый эпизод отправляться в новое место и и новой целью.



Codename 47, с другой стороны, будет напоминать историю происхождения агента и его пребывание в тренировочных центрах и центрах клонирования. Обе идеи могут быть адаптированы, но каждая из них звучит как тема для отдельного сериала.



Напомню, что первая информация о сериале появилась еще в 2017 году. Именно тогда Deadline написал, что пилотный эпизод напишет Дерек Колстад, автор сценариев к таким фильмам, как "Никто" и недавнему "Джону Уику 4". Незаметная деталь в виде регистрации торговой марки указывает на то, что сериал действительно может находиться в производстве и будет сосредоточен на представлении сюжета, известного по видеоиграм. Остается дождаться официальной информации по этому вопросу.