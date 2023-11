IO Interactive представила план обновления контента Hitman на зимних праздниках

Разработчик Hitman, компания IO Interactive, представила зимний план обновления контента трилогии World of Assassination. Эта дорожная карта рассчитана с ноября по январь и стартует сегодня, 9 ноября, с нового пакета испытаний, известного как «Девять облаков».

Игроки смогут разблокировать «Резиновую утку», «Оранжевый портфель в тонкую полоску» и «Белый костюм», отправившись в Уиттлтон-Крик, Хоккайдо и на остров Амвросий, чтобы выполнить испытания «Девять облаков». Как только все это будет сделано, игроки будут вознаграждены этими новыми предметами.

После этого, 23 ноября, состоится новое испытание «Враг общества». IO предлагает игрокам убедиться, что их навыки владения пулеметом или штурмовой винтовкой «на должном уровне», прежде чем приниматься за это испытание.

По мере того, как приближается декабрь, и рождественский дух начинает по-настоящему набирать силу, игроки Hitman смогут разблокировать Уютный рождественский костюм благодаря испытанию Hitman «The Gift That Keeps On Giving». Оно прибудет 7-го числа.

Помимо вышесказанного, игроки Hitman также увидят возвращение любимца праздника — Снежного фестиваля на Хоккайдо. Он будет доступен с 21 декабря для всех игроков. Кроме того, IO также заявила, что мы увидим, как некоторые неуловимые цели вернутся в зимние месяцы, и в ближайшее время обещают более подробную информацию.