Шон Бин вернулся в HITMAN World of Assassination в качестве неуловимой цели

IO Interactive сегодня объявила о появлении неуловимой цели «Бессмертный» в HITMAN World of Assassination. Двукратный лауреат премии BAFTA Шон Бин играет роль Марка Фабы, бывшего агента МИ-5, ставшего убийцей-фрилансером, который оказался настоящей занозой для Агента 47. Миссия доступна для прохождения в бесплатном стартовом пакете для новых игроков и в качестве обычной неуловимой цели для игроков HITMAN World of Assassination в течение четырех недель на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Как показано в стартовом трейлере, игроки смогут проявить свои творческие способности против Марка Фабы, используя широкий спектр инструментов, которые будут в их распоряжении, чтобы выполнить свою миссию и убедиться, что Бессмертный не появится снова. Действие миссии происходит на карте Майами, где Агенту 47 придется остановить Марка Фабу, прежде чем он сможет использовать свои экспертные навыки наблюдения, проникновения и разрушения для выполнения контракта на мероприятии Global Innovation Race.

Наряду с возвращением Бессмертного, 22 марта начнется «Сезон бессмертия», в течение следующего месяца будет добавлен новый контент, включая курируемые контракты, «Берлинскую охоту за яйцами» или возвращение «Неуловимых целей».