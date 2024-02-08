740 миллионов часов в игре, 5 миллиардов уничтоженных пауков и другая занимательная статистика Hogwarts Legacy

Одной из самых успешных игр 2023 года однозначно стала Hogwarts Legacy от Warner Bros. и разработчиков из студии Avalanche Software. Волшебный экшен получил восторженные отзывы геймеров и, несмотря на то, что не смог завоевать престижных игровых наград, его продажи оказались рекордными для всей индустрии. Тираж Hogwarts Legacy составляет несколько десятков миллионов проданных копий, что позволило собрать крайне занимательную игровую статистику.

На официальных страницах Hogwarts Legacy в социальных сетях появилось новое сообщение, которое раскрывает точное количество проведенных часов в игре всеми игроками. На учебу в Хогвартсе геймеры потратили более 740 миллионов реальных часов. За это время они успели совершить 3,05 миллиарда быстрых путешествий и потратить 51 миллион часов на полеты с помощью метлы.

Вместе с этим статистика Hogwarts Legacy за 2023 год раскрывает самый популярный факультет, который чаще всего выбирают пользователи. В целом факультеты имеют почти равное распределение, однако чаще всего пользователи вступили в Слизерин — 30% игроков.

Полная статистика Hogwarts Legacy: