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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 6 698 оценок

Bloomberg: в работе находится расширенная версия Hogwarts Legacy

butcher69
Новости

В новой статье Джейсона Шрайера из Bloomberg о разработке игры Rocksteady Suicide Squad: Kill the Justice League стало известно, что Warner Bros. работает над новой режиссерской версией Hogwarts Legacy.

Шрайер подробно рассказывает о том как была создана Kill the Justice League, но в конце статьи заявляет, что Warner Bros. сейчас работает над Hogwarts Legacy Director's Cut.

Игра, разработанная Avalanche Software, стала самой успешной в 2023 году, продав более 23 миллионов копий. За две недели после запуска игра продала впечатляющие 12 миллионов копий и принесла более 850 миллионов долларов мировой выручки. По словам журналиста, большая часть Rocksteady сейчас работает над Directors Cut.

Пока не совсем ясно, что именно войдет в Directors Cut и когда оно выйдет. Но если учесть, что источники Bloomberg сообщили о его существовании, анонс может состояться скорее раньше, чем позже.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
Rorschach93

ещё бы без денуво или чтобы хрякнули сразу

6
Пользователь ВКонтакте

Некому больше хрякать, так что иди работай, чтобы в игрушки играть // Глеб Громов

-11
cheezypizey Пользователь ВКонтакте

С такими ценами на игры пусть сами их покупают

7
Пользователь ВКонтакте cheezypizey

Ну значит не играй // Глеб Громов

-9
ТараканчЕг Пользователь ВКонтакте

если бы была проблема только с дэньгами, я бы не пиратил. Но купить то в стиме почти нереально

2
Пользователь ВКонтакте ТараканчЕг

Все кто хотел, уже сменили регион стима. // Глеб Громов

-10
Vaipen

Выпустить игру на пк

Выпустить игру с эксклюзивным контентом на консолях

Выпустить игру с эксклюзивным контентом на пк

Выпустить режиссерскую версию игры на пк и консолях.

Выпустить переиздание игры с улучшенной графикой для следующего поколения консолей и нового пк железа.

Ммм, отличный план. У них наверняка был хороший учитель.

5
Случайный Игрок

Вернут, что вырезали и то частично

3
Sivispacempb

Вопрос как это будут распространять , как отдельную игру или просто как обнову

1
JustA_NiceGuy Sivispacempb

Как DLC. А кому-то может и как обнову.

0
Sivispacempb JustA_NiceGuy

Просто я покупал на старте делюкс издание, и пока не вижу в этом самом делюксе никакого смысла особого.

1
PunksPlay Sivispacempb

Ты начал играть раньше на два дня или сколько там было

0
Sivispacempb PunksPlay

Да я не помню , два или три , но это такое себе , там конечно пару скинчиков давали ещё, но этого как бы мало )

0
Talendor3

завезут еще несколько скинов и прочей косметики, вот и весь директор кат

2
Sivispacempb

Будет обидно, до сих пор разочаровывает отсутствие квидича и системы морали

0
Vantor

Новый тренд добавим пару миссий, магазинчик скинов и назовем Director's Cut.

2
Пользователь ВКонтакте

И что, в неё вернут Квидичь? // Александр Смирнов

1
Sivispacempb

Хотелось бы , и ещё могли бы расширить дуэльный клуб , или сделать систему занятий как в bully.

-1
Unicorling

Нет

0
illero

Игрушка конечно разочаровала

-3