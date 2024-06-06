Bloomberg: в работе находится расширенная версия Hogwarts Legacy

В новой статье Джейсона Шрайера из Bloomberg о разработке игры Rocksteady Suicide Squad: Kill the Justice League стало известно, что Warner Bros. работает над новой режиссерской версией Hogwarts Legacy.
Шрайер подробно рассказывает о том как была создана Kill the Justice League, но в конце статьи заявляет, что Warner Bros. сейчас работает над Hogwarts Legacy Director's Cut.
Игра, разработанная Avalanche Software, стала самой успешной в 2023 году, продав более 23 миллионов копий. За две недели после запуска игра продала впечатляющие 12 миллионов копий и принесла более 850 миллионов долларов мировой выручки. По словам журналиста, большая часть Rocksteady сейчас работает над Directors Cut.
Пока не совсем ясно, что именно войдет в Directors Cut и когда оно выйдет. Но если учесть, что источники Bloomberg сообщили о его существовании, анонс может состояться скорее раньше, чем позже.
ещё бы без денуво или чтобы хрякнули сразу
Некому больше хрякать, так что иди работай, чтобы в игрушки играть // Глеб Громов
С такими ценами на игры пусть сами их покупают
Ну значит не играй // Глеб Громов
если бы была проблема только с дэньгами, я бы не пиратил. Но купить то в стиме почти нереально
Все кто хотел, уже сменили регион стима. // Глеб Громов
Выпустить игру на пк
Выпустить игру с эксклюзивным контентом на консолях
Выпустить игру с эксклюзивным контентом на пк
Выпустить режиссерскую версию игры на пк и консолях.
Выпустить переиздание игры с улучшенной графикой для следующего поколения консолей и нового пк железа.
Ммм, отличный план. У них наверняка был хороший учитель.
Вернут, что вырезали и то частично
Вопрос как это будут распространять , как отдельную игру или просто как обнову
Как DLC. А кому-то может и как обнову.
Просто я покупал на старте делюкс издание, и пока не вижу в этом самом делюксе никакого смысла особого.
Ты начал играть раньше на два дня или сколько там было
Да я не помню , два или три , но это такое себе , там конечно пару скинчиков давали ещё, но этого как бы мало )
завезут еще несколько скинов и прочей косметики, вот и весь директор кат
Будет обидно, до сих пор разочаровывает отсутствие квидича и системы морали
Новый тренд добавим пару миссий, магазинчик скинов и назовем Director's Cut.
И что, в неё вернут Квидичь? // Александр Смирнов
Хотелось бы , и ещё могли бы расширить дуэльный клуб , или сделать систему занятий как в bully.
Нет
Игрушка конечно разочаровала