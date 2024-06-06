Bloomberg: в работе находится расширенная версия Hogwarts Legacy

В новой статье Джейсона Шрайера из Bloomberg о разработке игры Rocksteady Suicide Squad: Kill the Justice League стало известно, что Warner Bros. работает над новой режиссерской версией Hogwarts Legacy.

Шрайер подробно рассказывает о том как была создана Kill the Justice League, но в конце статьи заявляет, что Warner Bros. сейчас работает над Hogwarts Legacy Director's Cut.

Игра, разработанная Avalanche Software, стала самой успешной в 2023 году, продав более 23 миллионов копий. За две недели после запуска игра продала впечатляющие 12 миллионов копий и принесла более 850 миллионов долларов мировой выручки. По словам журналиста, большая часть Rocksteady сейчас работает над Directors Cut.

Пока не совсем ясно, что именно войдет в Directors Cut и когда оно выйдет. Но если учесть, что источники Bloomberg сообщили о его существовании, анонс может состояться скорее раньше, чем позже.