EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy на первых местах в британском розничном чарте

Опубликованы последние данные чартов розничных продаж в Великобритании, и они рассказывают довольно знакомую историю за неделю, закончившуюся 2 декабря.

Прошлая неделя принадлежала EA Sports FC 24, и на этой неделе футбольный симулятор вновь занял эту позицию.

На втором месте - Hogwarts Legacy, которая, по сути, сражается с EA Sports FC 24 с тех пор, как волшебная ролевая игра с открытым миром заняла первое место в ноябре.

Третье место на этой неделе занимает Super Mario Bros. Wonder, которая поднялась на одну позицию с прошлой недели. Ты можешь это сделать, Марио!

На четвертом месте - Call of Duty: Modern Warfare III. Напомним, что эта игра, несмотря на несколько неоднозначный прием, показала самую высокую вовлеченность игроков за всю новую трилогию Modern Warfare.

Пятое место занимает Mario Kart 8 Deluxe, которая на прошлой неделе была на шестом месте, так что, похоже, это хорошая неделя для игр Nintendo, которые хотят подняться на вершину чарта.

Marvel's Spider-Man 2 находится на шестом месте, как и подобает игре, которая разошлась тиражом более 5 миллионов копий и которую издатель Sony называет "большим хитом".

Третьим нестабильным участником чарта на этой неделе стала игра Nintendo Switch Sports, которая упорно держится на седьмом месте. Поднимется ли она еще немного вверх в преддверии Рождества?

Восьмое место занимает Minecraft, и, похоже, это объявление относится именно к коробочной версии игры для Switch, а не к Minecraft в целом.

На девятом месте - Star Wars Jedi: Survivor, которая, возможно, набирает обороты благодаря полностью переработанному режиму производительности, дебютировавшему еще в сентябре. Впрочем, не исключено, что успех Survivor в чартах объясняется тем, что это игра по "Звездным войнам".

И наконец, на десятом месте - Mortal Kombat 1, последняя игра из серии действительно довольно зрелищных и жестоких Mortal Kombat.

Места с одиннадцатого по пятнадцатое распределились следующим образом: Assassin's Creed Mirage, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Sonic Superstars, Grand Theft Auto V и Cyberpunk 2077.