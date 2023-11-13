Hogwarts Legacy, God of War: Ragnarok и Star Wars Jedi: Survivor номинированы на лучший игровой саундтрек на "Грэмми"

Престижная ежегодная музыкальная премия "Грэмми" вновь обратила свое внимание на игровую индустрию. Американская ассоциация критиков и экспертов в индустрии, помимо популярных треков, также выделила крупные игровые новинки в отдельную категорию "Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа". В номинацию попали как прошлогодние новинки, так и главные релизы начала 2023 года.

Для "Грэмми 2024" академики выделили пять игровых проектов с замечательным саундтреком. Из всех номинантов заметнее всего выделяются Hogwarts Legacy и God of War: Ragnarok, которые уже успели завоевать несколько подобных наград еще в прошлом году. Критики считают, что композиторы этих игр проделали колоссальную работу и подарили не просто превосходный саундтрек, но и отличное музыкальное сопровождение в целом.

Полный список номинантов в категории "Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа" выглядит следующим образом:

Call of Duty: Modern Warfare II — Сара Шахнер.

God of War: Ragnarok — Бэр Маккрири.

Hogwarts Legacy — Питер Мюррей, Джей Скотт Ракози, Чак Майерс.

Star Wars Jedi: Survivor — Стивен Бартон и Горди Хааб.

Stray Gods: The Roleplaying Musical — Джесс Серро и Остин Винтори.

Для премии "Грэмми" это уже вторая церемония, выделяющая игры в отдельную категорию. Первым победителем в этой категории в прошлом году стала Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok. Теперь шансы на победу есть у Hogwarts Legacy и сиквела God of War.