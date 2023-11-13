Hogwarts Legacy, God of War: Ragnarok и Star Wars Jedi: Survivor номинированы на лучший игровой саундтрек на "Грэмми"

Престижная ежегодная музыкальная премия "Грэмми" вновь обратила свое внимание на игровую индустрию. Американская ассоциация критиков и экспертов в индустрии, помимо популярных треков, также выделила крупные игровые новинки в отдельную категорию "Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа". В номинацию попали как прошлогодние новинки, так и главные релизы начала 2023 года.
Для "Грэмми 2024" академики выделили пять игровых проектов с замечательным саундтреком. Из всех номинантов заметнее всего выделяются Hogwarts Legacy и God of War: Ragnarok, которые уже успели завоевать несколько подобных наград еще в прошлом году. Критики считают, что композиторы этих игр проделали колоссальную работу и подарили не просто превосходный саундтрек, но и отличное музыкальное сопровождение в целом.
Полный список номинантов в категории "Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа" выглядит следующим образом:
- Call of Duty: Modern Warfare II — Сара Шахнер.
- God of War: Ragnarok — Бэр Маккрири.
- Hogwarts Legacy — Питер Мюррей, Джей Скотт Ракози, Чак Майерс.
- Star Wars Jedi: Survivor — Стивен Бартон и Горди Хааб.
- Stray Gods: The Roleplaying Musical — Джесс Серро и Остин Винтори.
Для премии "Грэмми" это уже вторая церемония, выделяющая игры в отдельную категорию. Первым победителем в этой категории в прошлом году стала Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok. Теперь шансы на победу есть у Hogwarts Legacy и сиквела God of War.
Саундтрек создает атмосферу , это важная составляющая любой игры, в Наследии Хогвартса прям шикарно прогуливаться по школе волшебства под эти великолепные мотивы.
В джедае был саундтрек? Ничего кроме музыки из меню не запомнил
Жаль только, что эти "критики" пытаются себе аудиторию сделать за счёт игрового сообщества и напихали музыки из известных франшиз вместо реально крутых проектов(кроме stray gods)
В Хогвардсе был саундтрек? Запомнил только 3 - 5 секундные темки из Поттерианы.