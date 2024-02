Hogwarts Legacy обошла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и стала самой продаваемой игрой в 2023 году

Hogwarts Legacy обошла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и стала самой продаваемой игрой 2023 года, опередив шедевр для Nintendo Switch на 3,7 миллиона копий.

Последняя, очевидно, в данном случае расплачивается за то, что доступна исключительно на одной платформе, но разница не так велика: 20,28 миллиона проданных копий. Что довольно впечатляюще.

С учетом консолей и ПК, продажи Hogwarts Legacy достигли 24 миллионов копий, что подтверждает необычайный успех игры по мотивам волшебного мира, разработанной Avalanche Software.

Warner Bros. уже дала понять, что хочет в полной мере использовать интеллектуальную собственность, связанную с произведениями Дж. К. Роулинг.

Именно поэтому уже был анонсирован Harry Potter: Quidditch Champions, который будет посвящен причудливому виду спорта на летающей метле, практикуемому в мире Гарри Поттера.