Hogwarts Legacy получила обновления на PS5, уменьшающее вылеты ©

Опираясь на рекордные доходы, полученные Hogwarts Legacy с момента запуска до настоящего времени, команда Avalanche продолжает уделять внимание поддержке после запуска ролевой игры, действие которой происходит в мире Гарри Поттера. Размер загружаемых файлов составляет 863 МБ.

В частности, только что вышел новый патч, посвященный исключительно версии Howgarts Legacy для PlayStation 5. Уже доступное для загрузки, обновление на консоли Sony предлагает более стабильный игровой процесс. Фактически, после установки обновления частота сбоев Hogwarts Legacy на PS5 должна уменьшиться.

В частности, разработчики Avalanche сообщают, что они решили проблему, связанную с взаимосвязью между загрузкой графического процессора и текстур игрой, которая приводит к «случайным сбоям в нескольких областях игры».