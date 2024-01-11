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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 5 647 оценок

Hogwarts Legacy сохраняет первое место в британском розничном чарте

butcher69
Новости

Игра Hogwarts Legacy осталась на первом месте в британском розничном чарте игр 2024 года, продемонстрировав рост на PS5, несмотря на общее падение продаж на 46 %, говорится в отчете GfK.

Игра от Avalanche Software стала самой продаваемой игрой 2023 года в Великобритании и продолжила свой успех в новом году.

EA Sports FC 24 заняла 2 место с ростом продаж на 9 %, поднявшись в чарте с 6 места на прошлой неделе и оттеснив Super Mario Bros Wonder на 3 место.

Mortal Kombat 11 поднялась с 8-го на 4-е место благодаря скидкам на PS5, а Mario Kart 8 Deluxe заняла 5-е место, несмотря на 50-процентное падение продаж.

В британских розничных чартах на этой неделе появился один новый представитель: The Sims 4: For Rent дебютировала на 16-м месте.

В других местах несколько игр вновь попали в чарты благодаря скидкам розничных продавцов, включая It Takes Two, Ring Fit Adventure, Mafia Trilogy, Dark Souls Trilogy и Bluey: The Video Game.

Вот десятка лучших коробочных игр GfK за неделю, закончившуюся 6 января 2024 года:

  1. Hogwarts Legacy
  2. EA Sports FC 24
  3. Super Mario Bros. Wonder
  4. Mortal Kombat 11 Ultimate
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Call of Duty: Modern Warfare 3
  7. Marvel's Spider-Man 2
  8. Grand Theft Auto V
  9. Nintendo Switch Sports
  10. Minecraft
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
TIMetal

Что делает, что делает русская озвучка с британским чартом)

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erkins007

Это скидка в 50% и рождественские показы фильмов по ГП делают.

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