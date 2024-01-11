Hogwarts Legacy сохраняет первое место в британском розничном чарте

Игра Hogwarts Legacy осталась на первом месте в британском розничном чарте игр 2024 года, продемонстрировав рост на PS5, несмотря на общее падение продаж на 46 %, говорится в отчете GfK.
Игра от Avalanche Software стала самой продаваемой игрой 2023 года в Великобритании и продолжила свой успех в новом году.
EA Sports FC 24 заняла 2 место с ростом продаж на 9 %, поднявшись в чарте с 6 места на прошлой неделе и оттеснив Super Mario Bros Wonder на 3 место.
Mortal Kombat 11 поднялась с 8-го на 4-е место благодаря скидкам на PS5, а Mario Kart 8 Deluxe заняла 5-е место, несмотря на 50-процентное падение продаж.
В британских розничных чартах на этой неделе появился один новый представитель: The Sims 4: For Rent дебютировала на 16-м месте.
В других местах несколько игр вновь попали в чарты благодаря скидкам розничных продавцов, включая It Takes Two, Ring Fit Adventure, Mafia Trilogy, Dark Souls Trilogy и Bluey: The Video Game.
Вот десятка лучших коробочных игр GfK за неделю, закончившуюся 6 января 2024 года:
- Hogwarts Legacy
- EA Sports FC 24
- Super Mario Bros. Wonder
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Marvel's Spider-Man 2
- Grand Theft Auto V
- Nintendo Switch Sports
- Minecraft
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