Hogwarts Legacy, The Last of Us и Baldur's Gate 3 стали самыми популярными запросами в Google

Поисковый гигант Google подвел свои итоги за 2023 год. Под конец этого года компания представила наиболее частые запросы пользователей. В этом году пользователи активно интересовались различными игровыми новинками, включая Baldur's Gate 3, Starfield и другие. Теперь известно, какой из выпущенных проектов собрал больше всего поисковых запросов.

Согласно опубликованным данным Google, в 2023 году пользователи чаще всего искали информацию о волшебном экшене Hogwarts Legacy, действие которого разворачивается в мире книг о "Гарри Поттере". Затем по популярности идет The Last of Us. Эта игра привлекает огромное внимание даже сейчас, благодаря релизу ремейка на ПК в начале этого года и выходу сериала. Тройку лидеров поисковых запросов завершает словесная головоломка Connections, которую стали чаще искать ближе к концу года.

Список самых популярных поисковых запросов в Google по играм:

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur's Gate 3 スイカ ゲーム Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

Также в списке можно выделить Baldur's Gate 3. Пик поисковых запросов по игре пришелся на август, когда состоялся выход проекта из раннего доступа. Тем не менее, пошаговая ролевая игра от Larian Studios продолжает привлекать внимание общественности даже спустя три месяца после релиза, чем не могут похвастаться другие новинки этого года.