Hogwarts Legacy выйдет на Nintendo Switch 2 в день запуска консоли

Один из самых успешных ролевых проектов последних лет, Hogwarts Legacy, доберется до Nintendo Switch 2 уже в день выхода новой консоли — 5 июня 2025 года.
Warner Bros. официально подтвердили релиз, представив короткий трейлер с игровыми моментами. Хотя оригинальная версия для первой Switch вышла в ноябре 2023 года, многие критиковали ее за слабую графику и долгие загрузки. Теперь, с улучшенными возможностями нового поколения, фанаты волшебного мира Гарри Поттера смогут насладиться более качественной картинкой и повышенной производительностью.
Ожидается, что Hogwarts Legacy на Nintendo Switch 2 получит все обновления и улучшения, выпущенные для других платформ. Остается лишь дождаться релиза, чтобы узнать, насколько хорошо игра адаптирована для новой консоли.
но технически самые крутые версии первых трех частей на пс2, Геймкуб, Хбокс
Сейчас все игры которые вышли за последние два года, выпустят на второй и все побегут покупать свич 2 чтоб свграть в это снова
библиотека по обратке будет доступна если что. так что прошу задуматься.
надо было выпустить эксом 2свича definition edition
да не, над было как на пятой плойке просто патч продавать за 29,99 - вот это правильная политика. Я буду угоратьнад тем если внезапно нинтендо сделавет бесплатный апдейт для первого свитча показав средний палиц мелокмягким и сони.