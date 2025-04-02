Hogwarts Legacy выйдет на Nintendo Switch 2 в день запуска консоли

Один из самых успешных ролевых проектов последних лет, Hogwarts Legacy, доберется до Nintendo Switch 2 уже в день выхода новой консоли — 5 июня 2025 года.

Warner Bros. официально подтвердили релиз, представив короткий трейлер с игровыми моментами. Хотя оригинальная версия для первой Switch вышла в ноябре 2023 года, многие критиковали ее за слабую графику и долгие загрузки. Теперь, с улучшенными возможностями нового поколения, фанаты волшебного мира Гарри Поттера смогут насладиться более качественной картинкой и повышенной производительностью.

Ожидается, что Hogwarts Legacy на Nintendo Switch 2 получит все обновления и улучшения, выпущенные для других платформ. Остается лишь дождаться релиза, чтобы узнать, насколько хорошо игра адаптирована для новой консоли.