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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.6 8 003 оценки

Hogwarts Legacy выйдет на Nintendo Switch 2 в день запуска консоли

IKarasik IKarasik

Один из самых успешных ролевых проектов последних лет, Hogwarts Legacy, доберется до Nintendo Switch 2 уже в день выхода новой консоли — 5 июня 2025 года.

Warner Bros. официально подтвердили релиз, представив короткий трейлер с игровыми моментами. Хотя оригинальная версия для первой Switch вышла в ноябре 2023 года, многие критиковали ее за слабую графику и долгие загрузки. Теперь, с улучшенными возможностями нового поколения, фанаты волшебного мира Гарри Поттера смогут насладиться более качественной картинкой и повышенной производительностью.

Ожидается, что Hogwarts Legacy на Nintendo Switch 2 получит все обновления и улучшения, выпущенные для других платформ. Остается лишь дождаться релиза, чтобы узнать, насколько хорошо игра адаптирована для новой консоли.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MNM 777
13
Rorschach93

но технически самые крутые версии первых трех частей на пс2, Геймкуб, Хбокс

0
QuaveryAldora

Сейчас все игры которые вышли за последние два года, выпустят на второй и все побегут покупать свич 2 чтоб свграть в это снова

5
fortuneismax

библиотека по обратке будет доступна если что. так что прошу задуматься.

2
WerGC

надо было выпустить эксом 2свича definition edition

0
fortuneismax

да не, над было как на пятой плойке просто патч продавать за 29,99 - вот это правильная политика. Я буду угоратьнад тем если внезапно нинтендо сделавет бесплатный апдейт для первого свитча показав средний палиц мелокмягким и сони.

0