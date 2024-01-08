Игрок Hogwarts Legacy превратился в фотографа дикой природы

Как мы все знаем, Hogwarts Legacy посвящена волшебству и раскрытию скрытых истин волшебного мира. Но теперь стиль игрового процесса, похоже, претерпевает смену парадигмы, поскольку игрок превратился в фотографа дикой природы. Пользователь Reddit Travelling_eidolon поделился фотографиями немагических диких животных в игре.
Он начал с загрузки первого слайда с изображением Совы, сидящей на столбе. Последующие слайды сопровождали изображения еще одной совы, летающей в деревне, кролика в болотистой местности, орла возле водопада, бегущей белки и многого другого. Вы можете взглянуть на эти фотографии ниже. Среди представленных кадров наиболее эффектным выделяется слайд с изображением фазана леди Амхерст.
И что?