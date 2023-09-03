По слухам, сиквел Hogwarts Legacy уже находится в полноценной разработке

Согласно новым сообщениям, уже ведется работа над продолжением одного из самых громких хитов года - Hogwarts Legacy.
- Источником информации является Twitter-профиль MyTimeToShineHello, специализирующийся на утечках, связанных в основном с киноиндустрией, и в частности с компанией Warner Bros., которая является издателем Hogwarts Legacy.
- В прошлом этот источник неоднократно публиковал информацию, которая со временем оказывалась правдивой. Например, из этого источника стало известно, что серия фильмов о Бустере Голде из вселенной DC Comics планировалась еще до того, как об этом было официально объявлено.
- О том, что будет продолжение Hogwarts Legacy, известно уже давно. Новость заключается в том, что работа над игрой уже ведется.
Напомним, что Hogwarts Legacy вышла 10 февраля на ПК и консолях Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5, а владельцам Xbox One и PlayStation 4 пришлось ждать релиза до мая. Издание для Nintendo Switch также запланировано к выпуску на 14 ноября.
Быстрый запуск сиквела неудивителен, ведь "Наследие Хогвартса" имело огромный успех. В мае издатель похвастался, что продажи превысили 15 млн. копий.
ОК. Решили квидич туда пихать
Ну теперь куда уж без него ))
не мудрено, столько баблинского подняли, здесь сем пядий во лбу не нужны, что бы говорить что второй части быть.