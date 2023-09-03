на главную
об игре
Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.4 4 340 оценок

По слухам, сиквел Hogwarts Legacy уже находится в полноценной разработке

©
butcher69
Новости

Согласно новым сообщениям, уже ведется работа над продолжением одного из самых громких хитов года - Hogwarts Legacy.

  • Источником информации является Twitter-профиль MyTimeToShineHello, специализирующийся на утечках, связанных в основном с киноиндустрией, и в частности с компанией Warner Bros., которая является издателем Hogwarts Legacy.
  • В прошлом этот источник неоднократно публиковал информацию, которая со временем оказывалась правдивой. Например, из этого источника стало известно, что серия фильмов о Бустере Голде из вселенной DC Comics планировалась еще до того, как об этом было официально объявлено.
  • О том, что будет продолжение Hogwarts Legacy, известно уже давно. Новость заключается в том, что работа над игрой уже ведется.

Напомним, что Hogwarts Legacy вышла 10 февраля на ПК и консолях Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5, а владельцам Xbox One и PlayStation 4 пришлось ждать релиза до мая. Издание для Nintendo Switch также запланировано к выпуску на 14 ноября.

Быстрый запуск сиквела неудивителен, ведь "Наследие Хогвартса" имело огромный успех. В мае издатель похвастался, что продажи превысили 15 млн. копий.

7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
DORAEMON1989

ОК. Решили квидич туда пихать

1
Destroited

Ну теперь куда уж без него ))

1
amigolord

не мудрено, столько баблинского подняли, здесь сем пядий во лбу не нужны, что бы говорить что второй части быть.

1