По слухам, сиквел Hogwarts Legacy уже находится в полноценной разработке

Погрузитесь в открытый мир волшебства и приключений, основанный на книгах о Гарри Поттере. Вы — студент Хогвартса в 1800-х годах, который обладает ключом к древней тайне, угрожающей волшебному миру. Выбирайте своих друзей и врагов, сражайтесь с тёмными силами и определяйте судьбу целого мира. Вам предстоит написать свою собственную историю.

Путешествуйте по миру, встречайте фантастических тварей, настраивайте своего персонажа, создавайте зелья, изучайте заклинания, развивайте таланты и становитесь настоящим волшебником.