Кажется, продолжению Hogwarts Legacy быть

Компания Warner Bros. Games решила привлечь внимание игроков благодаря публикации информации о поиске специалиста на вакансию младшего инженера-программиста. Описание гласит:
Присоединяйтесь к команде, стоящей за блокбастером Hogwarts Legacy, ролевым экшеном с открытым миром, и вместе мы создадим то, что будет дальше
Учитывая факт продажи игры многомиллионным тиражом, а также огромную популярность среди самых продаваемых игр 2023 года, логично предположить, что речь заходит именно о сиквеле невероятно атмосферной Hogwarts Legacy.
Проект получил хорошие отзывы от аудитории, но во многом благодаря хорошо проработанному миру Хогвартса. Разработчикам из Avalanche Software явно придётся постараться, чтобы удивить фанатов вселенной Джоан Роулинг. Для этого в продолжении стоит сделать упор на более глубинную проработку геймплейной составляющей.
Хогварц(локации) у игры красивый, но побочные и нпс просто ужас, я прошёл игры и уже нифига ничего не помню, игра чисто фан-сервис ничего больше.
Роулинг бы подключили к разработке, диалоги бы улучшились, запоминающиеся персонажи бы появились)
Например очки факультета появятся и смысл большинства занятий/персонажей/локаций/событий
А зачем они? Ну то есть серьёзно, в чём смысл?
тиражОм
ждумаю игра уже не так хорошо продастся на хайпе либо нужно будет расстараться и запилить игру получше с полной 3д средой и освиещением чтоб когда дверь открываешь там на улице туман 3х мерный стоит и освещение просачиваться в дом начинает а не эффект приключения который по скрипту освещение и погоду переключает и чтоб без подзагрузок все шло на пека так как полное 3д без обрезания на локации.
Первую вообще стоит на распродаже взять?
Игра шикарная, ждём вторую часть!
Слив первой части был в 18м году. Допустим ее делали год. Прошло 6 лет до релиза.
А дальше мы получим сиквелы каждый год, ТК боссами ворнера нужны деньги. Из же все знают