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Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.4 4 202 оценки

Кажется, продолжению Hogwarts Legacy быть

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Избранный Белиара

Компания Warner Bros. Games решила привлечь внимание игроков благодаря публикации информации о поиске специалиста на вакансию младшего инженера-программиста. Описание гласит:

Присоединяйтесь к команде, стоящей за блокбастером Hogwarts Legacy, ролевым экшеном с открытым миром, и вместе мы создадим то, что будет дальше

Учитывая факт продажи игры многомиллионным тиражом, а также огромную популярность среди самых продаваемых игр 2023 года, логично предположить, что речь заходит именно о сиквеле невероятно атмосферной Hogwarts Legacy.

Проект получил хорошие отзывы от аудитории, но во многом благодаря хорошо проработанному миру Хогвартса. Разработчикам из Avalanche Software явно придётся постараться, чтобы удивить фанатов вселенной Джоан Роулинг. Для этого в продолжении стоит сделать упор на более глубинную проработку геймплейной составляющей.

12
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
KIBERMAX

Хогварц(локации) у игры красивый, но побочные и нпс просто ужас, я прошёл игры и уже нифига ничего не помню, игра чисто фан-сервис ничего больше.

6
PuserG

Роулинг бы подключили к разработке, диалоги бы улучшились, запоминающиеся персонажи бы появились)

4
Pebbles

Например очки факультета появятся и смысл большинства занятий/персонажей/локаций/событий

1
antonborisov198

А зачем они? Ну то есть серьёзно, в чём смысл?

0
Mystik_86

тиражОм

1
MunchkiN 616

ждумаю игра уже не так хорошо продастся на хайпе либо нужно будет расстараться и запилить игру получше с полной 3д средой и освиещением чтоб когда дверь открываешь там на улице туман 3х мерный стоит и освещение просачиваться в дом начинает а не эффект приключения который по скрипту освещение и погоду переключает и чтоб без подзагрузок все шло на пека так как полное 3д без обрезания на локации.

0
warp 37

Первую вообще стоит на распродаже взять?

0
StingerV

Игра шикарная, ждём вторую часть!

0
Папел

Слив первой части был в 18м году. Допустим ее делали год. Прошло 6 лет до релиза.

А дальше мы получим сиквелы каждый год, ТК боссами ворнера нужны деньги. Из же все знают

-4