Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.5 3 594 оценки

Пользователи PS4 остались довольны хорошим портом Hogwarts Legacy

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monk70
Новости

Геймеры, все еще использующие PS4, сообщают, что были шокированы тем, насколько хорошо порт Hogwarts Legacy работает на их консоли. Учтите, что версия игры Avalanche Software для PS4 и Xbox One была выпущена только сегодня, 5 мая 2023 года.

В пследнее время мы привыкли сообщать об игроках, недовольных низким качеством порта, как в случае с The Last of Us Part 1 для ПК, но в данном случае приятно иметь возможность написать о настолько хорошей работе, что она поразила игроков.

Например, пользователь Твиттера @SynthPotato заявляет, что порт Hogwarts Legacy для PS4 «работает невероятно хорошо, выдерживая 30 кадров в секунду. Самая большая жертва — это 50-секундная загрузка, чтобы войти и выйти из замка, но в остальном это отличный порт!"

Другой пользователь сообщает: «Отлично. Уважаю разработчиков, которые не выпустили эту версию вместе с текущим поколением. Похоже, дополнительное время, потраченное на версию старшего поколения, окупилось». То же самое касается и многих других игроков, довольных результатом.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
erkins007

Так и для текущего поколения и ПК все ок было без лучей. РТХ правда сломан абсолютно был, но то такое.

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Sidorovich12

Ну как бы ухудшать гораздо проще чем улучшать.

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