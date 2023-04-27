Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.5 3 524 оценки

Русская озвучка Hogwarts Legacy готова на 70%

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monk70
Новости

Студия перевод и озвучка игр GamesVoice сообщила последние новости проекта по озвучиванию волшебного экшена от 3-го лица Hogwarts Legacy во вселенной Гарри Поттера от Avalanche Software и и Warner Bros. Interactive Entertainment.

По словам студии, на данный момент озвучено 70% материала, а новый дневник выйдет в ближайшее время.

Озвучка игры Hogwarts Legacy записана уже на 70%. Мы подумали, что этот факт порадует вас не меньше, чем очередной выпуск дневников, который, кстати, появится в ближайшее время и продолжит знакомить вас с голосами участвующих актёров. Следите за нашими новостями.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
caliskan

Ага. Потом полгода на сведение ещё 😄

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