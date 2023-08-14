Русская озвучка Hogwarts Legacy и много другое: Студия GamesVoice объявила о проведении масштабной онлайн-презентации

Студия GamesVoice объявила о проведении масштабной онлайн-презентации VoiceCon 2023. В рамках которой будут представлены собственные проекты студии и избранные работы партнёров, включая игры российских разработчиков. Начало трансляции намечено на 18 августа в 19:00
Цель данного мероприятия — максимально широко показать, чем мы занимаемся. Увидите вы как ожидаемые многими проекты, так и те, что ждать, возможно, давно уже отчаялись. Навострить ухо стоит в особенности поклонникам Dead Space, Grand Theft Auto: Vice City и Hogwarts: Legacy, а ценителям «Звёздных войн» — сразу два! Не рассчитывайте, однако, на помпезные анонсы или спонтанные релизы — мы делаем акцент на том, что уже в работе; на ближайших и отдалённых планах.
Последним выпущенным проектом студии, стала русская озвучка A Plague Tale: Requiem, скачать которую можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.
Наконец то! А то новостей об озвучке этих проектов кот наплакал)
Надеялся услышать о mass effect или свежей baldur's gate 3 (знаю что там мегатонны диалогов но готов голосовать валютой)
Угараешь? Они сказали, что ценник на обнову киберпанка если и будет, то выше 4 лимов. Джедай до сих пор не собрал 1.8.
Не соберут эти игры донаты на озвучку с их масштабами, а за идею с такими проектами работать не будут
А Хеллблейд будет, там же только монтаж оставался и всё никак?
Чел, уже не смешно...