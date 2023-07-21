GamesVoice выпустила русскую озвучку A Plague Tale: Requiem

В начале июля студия GamesVoice объявила о завершении работы над русской озвучкой A Plague Tale: Requiem и поделилась роликом с первой демонстрацией своей работы.
И вот, сегодня, состоялся релиз, а это значит, что пора окунуться, или вернуться, в мрачное средневековье. В честь релиза GamesVoice выпустила свежее видео, которое напоминает о касте проекта и позволяет услышать некоторые примеры озвученных реплик.
Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент
Круто - наконец то нормальная озвучка
Пару недель назад играл...Ну хз. Не вижу здесь вот прям уж преимуществ от той недавней первой озвучки... +в той голоса знакомые по 1й части.
Тоже после первой части играл с другой озвучкой, и сейчас прохожу вторую часть с ней, а на эту как то без
Шикарно. Теперь играть!
Хочу старославянскую озвучку.
Давно хочется в это поиграть, но боюсь за свою нежную психику. Нет человека ранимее постирониста (с)
каков процесс установки ?
Скачать файл и жамкнуть экзете
И где быстрая скачка через Торрент? Скачивание-660 Кб ,а отдача 2 Мб.