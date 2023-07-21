GamesVoice выпустила русскую озвучку A Plague Tale: Requiem ©

В начале июля студия GamesVoice объявила о завершении работы над русской озвучкой A Plague Tale: Requiem и поделилась роликом с первой демонстрацией своей работы.

И вот, сегодня, состоялся релиз, а это значит, что пора окунуться, или вернуться, в мрачное средневековье. В честь релиза GamesVoice выпустила свежее видео, которое напоминает о касте проекта и позволяет услышать некоторые примеры озвученных реплик.

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент