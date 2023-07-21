A Plague Tale: Requiem 18.10.2022
8.5 1 123 оценки

GamesVoice выпустила русскую озвучку A Plague Tale: Requiem

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butcher69
Новости

В начале июля студия GamesVoice объявила о завершении работы над русской озвучкой A Plague Tale: Requiem и поделилась роликом с первой демонстрацией своей работы.

И вот, сегодня, состоялся релиз, а это значит, что пора окунуться, или вернуться, в мрачное средневековье. В честь релиза GamesVoice выпустила свежее видео, которое напоминает о касте проекта и позволяет услышать некоторые примеры озвученных реплик.

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент

41
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
veterrock

Круто - наконец то нормальная озвучка

5
CT3H

Пару недель назад играл...Ну хз. Не вижу здесь вот прям уж преимуществ от той недавней первой озвучки... +в той голоса знакомые по 1й части.

3
Ozzyka

Тоже после первой части играл с другой озвучкой, и сейчас прохожу вторую часть с ней, а на эту как то без

0
Кей Овальд

Шикарно. Теперь играть!

3
hpi

Хочу старославянскую озвучку.

2
Aellie

Давно хочется в это поиграть, но боюсь за свою нежную психику. Нет человека ранимее постирониста (с)

0
Aragru1n

каков процесс установки ?

0
Denya_007

Скачать файл и жамкнуть экзете

0
yukon35

И где быстрая скачка через Торрент? Скачивание-660 Кб ,а отдача 2 Мб.

0