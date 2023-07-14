Поклонники Hollow Knight могут наконец-то поставить точку в спорах о ее лоре благодаря ответу разработчиков ©

Поклонники игры Hollow Knight могут наконец-то поставить точку в спорах о ее истории благодаря неожиданному ответу разработчиков Team Cherry.

Авторитетный исследователь истории игры mossbag недавно передал вопрос команде разработчиков в рамках беседы в Discord с представителем сообщества и главным плейтестером Грейгом.

Mossbag воспользовался этой возможностью, чтобы спросить об инструкциях по уходу за гусеничками, прилагаемых к коллекционному изданию игры 2017 года, а именно о том, являются ли они каноническими. В ответ Грейг подтвердил, что содиректор студии Уильям Пеллен сказал, что "это было написано нами", что делает инструкцию по уходу за гусеничками каноном.

Что же такого важного содержится в инструкции? Только необходимый сборник "советов и предостережений для тех, кто хочет усыновить гусеничку", что, конечно же, является очень серьезным делом. Об этом, хотите верьте, хотите нет, ведутся многолетние споры. В конце концов, кому не хотелось бы знать, как правильно ухаживать за самым милым "зверьком" в Hollow Knight?

Благодаря этому новаторскому подтверждению мы теперь точно знаем, что, например, не следует кормить гусеничек мясом или яйцами, даже если они "с радостью съедят все", потому что "это может вызвать у них неприличный аппетит".

Потеряли гусеничку? "Попробуйте оставить открытой банку или другую емкость с едой внутри. Гусеничка часто забирается туда и может быть найдена счастливой". Возможно, именно так в игре все эти гусенички попадают в стеклянные банки.

Забавно, что в инструкции владельцам гусеничок также рекомендуется погладить и погладить своего питомца, поскольку в отличие от большинства насекомых они любят физический контакт. И, пожалуй, самое главное: "Когда ваш гусеничка переходит на следующий этап своей жизни, не пытайтесь остановить ее и не оплакивайте это событие как потерю".