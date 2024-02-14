Игроки угрожают "жертвоприношением", если не увидят Hollow Knight: Silksong

Сегодня с момента официального анонса продолжения хардкорного платформера Hollow Knight прошло ровно пять лет. Hollow Knight: Silksong была представлена студией Team Cherry еще в феврале 2019 года. С тех пор проект пережил несколько переносов дат релиза, что тяжело восприняли фанаты. Даже преданные поклонники проекта уже начинают терять терпение и выдвигают ультиматум разработчикам.

Многих игроков беспокоит отсутствие новостей о Hollow Knight: Silksong. Они хотят хотя бы увидеть игру, иначе состоится "жертвоприношение".

К счастью, наносить вред себе или окружающим фанаты Hollow Knight пока не намерены. Под "жертвоприношением" они имеют в виду крупнейший тематический форум на Reddit, который насчитывает около 35 тысяч активных участников. Сабреддит является не только основной площадкой для общения игроков, но также активно используется разработчиками игры, чтобы делиться новой информацией. Однако такой информации уже давно не поступало.

Игроки требуют от Team Cherry немедленно выйти на связь со своим игровым сообществом. Пользователей интересует дата релиза Hollow Knight: Silksong, однако непосредственно выход игры они еще могут подождать. Геймеры согласны отказаться от "жертвоприношения", если хотя бы будет показан новый геймплей игры. Также их вполне устроит раскрытие дополнительной информации об игровых возможностях в новом платформе. Если разработчики не удовлетворят их требования в течение нескольких недель, они обещают удалить форум и объявить студии бойкот.

На данный момент студия Team Cherry не комментировала угрозы. Тем не менее у игроков все же есть высокие шансы увидеть Hollow Knight: Silksong. Игру могут показать на предстоящей Nintendo Direct, которая, по слухам, пройдет в ближайшие дни.