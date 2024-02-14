Игроки угрожают "жертвоприношением", если не увидят Hollow Knight: Silksong

Сегодня с момента официального анонса продолжения хардкорного платформера Hollow Knight прошло ровно пять лет. Hollow Knight: Silksong была представлена студией Team Cherry еще в феврале 2019 года. С тех пор проект пережил несколько переносов дат релиза, что тяжело восприняли фанаты. Даже преданные поклонники проекта уже начинают терять терпение и выдвигают ультиматум разработчикам.
Многих игроков беспокоит отсутствие новостей о Hollow Knight: Silksong. Они хотят хотя бы увидеть игру, иначе состоится "жертвоприношение".
К счастью, наносить вред себе или окружающим фанаты Hollow Knight пока не намерены. Под "жертвоприношением" они имеют в виду крупнейший тематический форум на Reddit, который насчитывает около 35 тысяч активных участников. Сабреддит является не только основной площадкой для общения игроков, но также активно используется разработчиками игры, чтобы делиться новой информацией. Однако такой информации уже давно не поступало.
Игроки требуют от Team Cherry немедленно выйти на связь со своим игровым сообществом. Пользователей интересует дата релиза Hollow Knight: Silksong, однако непосредственно выход игры они еще могут подождать. Геймеры согласны отказаться от "жертвоприношения", если хотя бы будет показан новый геймплей игры. Также их вполне устроит раскрытие дополнительной информации об игровых возможностях в новом платформе. Если разработчики не удовлетворят их требования в течение нескольких недель, они обещают удалить форум и объявить студии бойкот.
На данный момент студия Team Cherry не комментировала угрозы. Тем не менее у игроков все же есть высокие шансы увидеть Hollow Knight: Silksong. Игру могут показать на предстоящей Nintendo Direct, которая, по слухам, пройдет в ближайшие дни.
Публика уже перегрета и какой бы игра не вышла, большинство будет разачаровано
Если сделают на таком же качественном уровне как первая часть с чего кто то будет разочарован.
потому что ждут бесконечное количество лет
Ну и что дальше,если игра качественно сделано то не важно сколько её ждут,в неё просто интересно играть.
Еслиб ее не переносили по кучи раз, не переделывали и не до делывали. Игра сделана еще 2-3 года назад была
Видимо какие то очень серьезные проблемы с игрой если до сих пор не могут доделать,хотя первая часть была шедевральна,один из лучших платформеров,при чём с кучей хардкорных элементов,интересных боссов,арен,тонной секретов ну и конечно систему амулетов и различных интересных комбин разрабы очень классно придумали.Визуальная составляющая,задники,музыка просто огонь,вот сразу видно когда разрабы любят то чем они занимаются.
Ну и до сих пор помню эту шедевральную локацию.
Согласен, лучшее, что вышло после Castlevania: Symphony of the Night
у людей вообще нет личной жизни. тупые хикканы, которые абсолютно никому не нужны
иначе кому ещё надо 5 лет наяривать на ожидание игры