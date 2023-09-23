Новости на подходе? Страница Hollow Knight Silksong в Steam получила несколько обновлений ©

Спустя несколько месяцев после объявления об отсрочке выхода Hollow Knight Silksong на Steam-странице долгожданной метроидвании от Team Cherry появилось "тихое обновление", которое усиливает надежды фанатов на скорое появление каких-либо новостей.

О последних событиях на Steam-странице Silksong стало известно от ребят с портала SteamDB: по данным датамайнеров, Steam-страница сиквела Hollow Knight за последнее время получила два обновления, сначала - обновление одного из изображений в галерее и рекламного заголовка (в четверг, 21 сентября), а затем - изменение структуры страницы (только сегодня, в субботу, 23 сентября).

Первое из этих двух обновлений касалось изображения Хорнет, главной героини следующей метроидвании от Team Cherry: именно это изображение было использовано Steam и разработчиками для рекламы Hollow Knight Silksong в социальных сетях, что и вызвало энтузиазм сообщества.

Фанаты, очевидно, надеются увидеть новые геймплейные сцены Silksong, что, возможно, будет сопровождаться объявлением официальной даты запуска на ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и в каталоге Game Pass.