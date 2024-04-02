Приближается релиз? У Hollow Knight: Silksong заметили возрастной рейтинг ESRB

Когда выйдет Hollow Knight: Silksong - вопрос, который мучает многих фанатов уже несколько лет, и хотя дата выхода долгожданного сиквела метроидвании остается неизвестной, последние события указывают на то, что мы, возможно, приближаемся к тому, чтобы услышать больше подробностей на этом фронте.

Недавно в Xbox Store появилась официальная страница Hollow Knight: Silksong, на которой владельцы Xbox Series X/S и Xbox One могут добавить игру в свой список желаемого. Это само по себе показалось важным для фанатов, которые отчаянно нуждались в информации об игре, которая оставалась довольно скрытной в период разработки.

Кроме того, на странице игры в Xbox Store также указан рейтинг ESRB E10+, в котором говорится о "фэнтезийном насилии" и "небольшом количестве крови". Возрастные рейтинги для игр обычно выставляются на поздних этапах разработки, когда весь контент, который могут проанализировать рейтинговые комиссии, в значительной степени отражает то, каким будет конечный продукт. Это может свидетельствовать о том, что Hollow Knight: Silksong (наконец-то) находится на финальной стадии разработки.

Однако стоит отметить, что хотя рейтинг ESRB и упоминается на странице игры в Xbox Store, на официальном сайте ESRB на момент публикации он так и не был опубликован.

Hollow Knight: Silksong находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC, а также будет доступна через Game Pass при запуске.