ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.1 155 оценок

Цена Hollow Knight: Silksong может оказаться неожиданно низкой

IKarasik IKarasik

На сайте GameStop заметили страницу с Hollow Knight: Silksong для Nintendo Switch по цене всего $19,99. На фоне высокой популярности проекта и ожиданий игроков сумма показалась многим подозрительно низкой. Поклонники уверены, что это может быть лишь плейсхолдер, ведь оформить покупку по этой цене всё равно не удаётся.

Для сравнения: первая часть Hollow Knight вышла в 2017 году с ценником $14,99 — тогда Team Cherry объясняли решение стремлением сделать игру доступной для максимально широкой аудитории. Минимальная скидочная стоимость оригинала опускалась до $5,99.

Тем не менее часть фанатов удивлена, что авторы не пытаются капитализировать популярность долгожданного сиквела. На Reddit обсуждают, что игроки были готовы заплатить и $40, ведь «это нормальная цена за качественные проекты такого уровня». Другие же напоминают, что студия и без того получила серьёзную прибыль с первой части и может позволить себе удерживать демократичный ценник.

Любопытно, что если стоимость действительно окажется такой, это может снизить интерес к подписочным сервисам вроде Game Pass: месячная подписка дороже, чем покупка игры навсегда.

Официально Team Cherry пока не комментировала цену Silksong.

13
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Jesse Faden

20 долларов, конечно ещё по-божески, но будет ли она реально такой узнаем 4го сентября

3
InkubatorKlef

та думаю будет стоить

InkubatorKlef

а может не окажется,а может окажется,а может нет

2
Iruma321z

А может пошёл я нaxy

5
Akalaka Iruma321z
5
Kamishini1993

Она и не должна быть высокой чем доступнее будет тем больше смогут заработать

2
vegas99

Я считаю они должны сами платить за такие игры чтобы в них играли

1
InkubatorKlef

а может еще потребует secure boot,а может нет

WerGC

еще бы