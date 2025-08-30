Цена Hollow Knight: Silksong может оказаться неожиданно низкой

На сайте GameStop заметили страницу с Hollow Knight: Silksong для Nintendo Switch по цене всего $19,99. На фоне высокой популярности проекта и ожиданий игроков сумма показалась многим подозрительно низкой. Поклонники уверены, что это может быть лишь плейсхолдер, ведь оформить покупку по этой цене всё равно не удаётся.

Для сравнения: первая часть Hollow Knight вышла в 2017 году с ценником $14,99 — тогда Team Cherry объясняли решение стремлением сделать игру доступной для максимально широкой аудитории. Минимальная скидочная стоимость оригинала опускалась до $5,99.

Тем не менее часть фанатов удивлена, что авторы не пытаются капитализировать популярность долгожданного сиквела. На Reddit обсуждают, что игроки были готовы заплатить и $40, ведь «это нормальная цена за качественные проекты такого уровня». Другие же напоминают, что студия и без того получила серьёзную прибыль с первой части и может позволить себе удерживать демократичный ценник.

Любопытно, что если стоимость действительно окажется такой, это может снизить интерес к подписочным сервисам вроде Game Pass: месячная подписка дороже, чем покупка игры навсегда.

Официально Team Cherry пока не комментировала цену Silksong.