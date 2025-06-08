Новая демоверсия и трейлер хоррора на выживание Holstin

На Future Games Show 2025 были представлены новые кадры грядущего психологического хоррора на выживание Holstin, демонстрирующие содержимое свежей демоверсии.

Это уже не первая демо. Однако на этот раз разработчики преследовали другую цель. Предыдущие две были призваны дать представление о различных игровых механиках и имели мало общего с тем, как Holstin будет выглядеть в релизе.

Новая демоверсия - это, прежде всего, начало игры, призванное дать игрокам представление о том, какими будут первые 2 часа. Вы познакомитесь с главным героем и узнаете, почему он приехал в город Езерне-Коленья.

Стоит также добавить, что разработчики готовят большую кампанию на Kickstarter, которая должна стартовать уже в этом году.