Хоррор-головоломка Homebody вышла на ПК и консолях ©

Издательство Rogue Games объявило, что хоррор-головоломка Homebody от Game Grumps стала доступна на Xbox One и Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК в Steam и Epic Games Store.

Homebody отправляет игроков в путешествие по переулкам памяти с графикой и геймплеем, вдохновленными классикой эпохи PlayStation 2. Отправляйтесь на веселые выходные, которые быстро превращаются в ужасные. Следи за своей спиной и постарайся выбраться живым... чего бы это ни стоило.

В Homebody присоединяйтесь к Эмили и ее приятелям из колледжа, когда они собираются в отдаленном арендованном доме, чтобы посмотреть метеоритный дождь Персеиды. По мере того, как группа друзей работает над возрождением связей и дружбы, которые у них когда-то были, эмоциональные раны всплывают на поверхность, а социальные тревоги заставляют Эмили чувствовать себя изолированной и неуверенной - до тех пор, пока сила не отключится, и группу не охватит чувство облегчения. Однако, как только наступает темнота, появляется таинственный убийца, убивающий друзей одного за другим. Помогите Эмили найти выход, решая головоломки и воссоединяясь с друзьями.