Авторы Homeworld 3 рассказали несколько новых подробностей и показали сюжетный тизер-трейлер ©

Разработчик Blackbird Interactive раскрыл довольно много подробностей о некоторых аудио/визуальных аспектах грядущей космической стратегии Homeworld 3. В сообщении, размещенном на Steam, студия рассказывает о создании полностью анимированных 3D-сцен в кампании игры, а также о том, как работает звук в игре.

Если в оригинальной Homeworld и ее сиквеле сюжетные сцены состояли в основном из статичных изображений с голосовым сопровождением, то в Homeworld 3 вместо этого будут представлены сцены с персонажами, которые будут полностью смоделированы и анимированы. Сцены будут включать ключевых персонажей сюжета игры и будут предварительно отрендерены.

Что касается звукового сопровождения, Homeworld 3 разрабатывается с одной основной идеей: "Очеловечить флот". Чтобы помочь в реализации этой идеи, в игре будет использована речевая система, которая призвана оживить игровой процесс от момента к моменту. Это включает в себя новый подход к традиционным "лаям", которые в стратегических играх реального времени используются при командовании боевыми единицами.

Каждый корабль в Homeworld 3 будет иметь два голоса. Один из них будет основным, с помощью которого игроки узнают, что делает корабль. Второй голос будет звучать для создания атмосферы и сюжета, и будет слышен только в том случае, если игрок приблизит корабль очень близко. Эта болтовня между кораблями будет происходить независимо от того, слышит их игрок или нет, и игроки смогут вступать в разговоры между кораблями.

В Homeworld 3 также будет использована система физического рендеринга Unreal Engine 4, которая позволяет студии реалистично моделировать взаимодействие света с различными материалами в космосе. Это позволит игре иметь динамическое освещение и отражения на поверхности в реальном времени, а также тени и глобальное освещение.

Что касается игрового процесса, то в стратегии в реальном времени будут присутствовать динамически генерируемые туманности, которые могут повлиять на ход сражения. Например, корабли, влетающие в туманность, смогут использовать способность газового облака скрывать их от вражеских сенсоров. В Homeworld 3 будет реалистично смоделированный газ, который поможет создать эти туманности.