Homeworld 3 отложена до мая, чтобы вы "получили то качество, которое заслуживаете"

Gearbox объявила, что выход Homeworld 3 откладывается на два месяца - с запланированного на 8 марта релиза до 13 мая 2024 года.
В заявлении о задержке Gearbox и Blackbird Interactive сообщили, что недавно они привлекли плейтестеров из других студий, чтобы те полностью прошли кампанию.
После тщательного анализа отзывов мы приняли решение отложить глобальный запуск Homeworld 3 до 13 мая, а расширенный доступ будет открыт 10 мая, чтобы убедиться, что мы сделаем последние доработки, необходимые для обеспечения того уровня качества, к которому мы стремимся и которого вы заслуживаете.
Космическая RTS долго шла к релизу, начав с краудфандинговой кампании на ныне закрытом инвестиционном сайте Fig, которая изначально предполагала выход в 2022 году. Затем он сменился на 2023-й, потом на февраль 2024-го, потом на март.
Сказать, что вы, игровое сообщество, терпеливо ждали следующей части, будет преуменьшением, и мы глубоко признательны вам за это.
Homeworld 3 - это амбициозное возвращение серии. Она не только пытается передать настроение и сюжет первых двух игр, но и завлечь новых игроков другими режимами, включая PvP и кооператив. Кооперативный режим, War Games, немного напоминает рогалик: в нем есть случайные артефакты, которые меняют состав вашего флота. Сессия War Games длится менее часа, и за это время вы успеете накопить несколько реликвий, которые могут превратить ваши слабые истребители в более хрупкие, но вооруженные до зубов корабли, способные уничтожать вражеские носители ценой собственных жизней, или улучшить дальность полета фрегатов, поощряя более оборонительный стиль игры.
Демоверсия War Games уже доступна в Steam Next Fest, если вы хотите попробовать Homeworld 3 на вкус до мая.
Хочется поиграть, но знаю, что тех впечатлений 1999 года все равно не будет. Уже проходили.
демка прикольная, но оч много багов: постоянные вылеты с лобби, реконнект к игре в качестве спектатора, отсутствие "сохранения" прогресса (поставил на ноут, докачал перса до 5лвл. потом поставил на основной пк и получил персонажа 1 лвл...).
Начинается переобувка )))))
каллообразные массы в массы!