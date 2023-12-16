Разработчики Homeworld 3 рассказали детали игрового режима War Games

Разработчик Blackbird Interactive раскрыл подробности о новом игровом режиме, который появится в Homeworld 3. Режим под названием War Games (Военные игры) описывается студией как сочетание стратегий в реальном времени и roguelikes. Игроки смогут пройти War Games как в одиночку, так и в кооперативе, участвуя в серии случайных сражений.

По ходу игры игрокам предстоит улучшать свои флоты и армады, сражаясь со все более сильными врагами. Улучшения станут доступны в виде артефактов. По словам разработчиков, эти улучшения обладают невероятной силой.

Уровень мощности артефактов варьируется в широком диапазоне: от небольших улучшений, например, прибавки к скорости ударного корабля, до более значимых, например, превращения штурмовых фрегатов в истребители ближнего боя. По своему назначению артефакты делятся на две категории - шаблоны и апгрейды. Параметры определяют возможности корабля, а улучшения специализируют соответствующий параметр. На старте в режиме "Военные игры" будет доступно более 30 узоров, а для каждого из них - по три улучшения.

Часть артефактов будет доступна с самого начала, но другие можно разблокировать, повысив уровень персонажа, что можно сделать, участвуя в различных игровых режимах. В Homeworld 3 также предусмотрены задания, пройдя которые можно разблокировать более мощные артефакты, которые затем станут доступны в War Games.

Также в игре появится режим Skirmish, в котором игроки смогут принять участие в многопользовательских матчах Homeworld 3 в различных режимах: от стандартного боя 1 на 1 до более хаотичных сражений 3v3 или свободного боя для 6 игроков. В игре также будет реализована функция подбора игроков по географическому принципу, что позволит выбирать регион, в котором они будут играть.

На старте в Homeworld 3 будет 8 карт в режиме Skirmish. Со временем в игру будут добавлены инструменты для создания карт, которые позволят создавать собственные карты для Skirmish, доступные через Mod.io. В режиме Skirmish также можно будет выбрать фракцию Incarnates.

Релиз Homeworld 3 намечен на 8 марта, игра выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store.