В Epic Games Store началась раздача стратегии Homeworld: Deserts of Kharak ©

Бесплатная игра для пользователей Epic Games Store от сегодняшнего дня, 24 августа 2023 года, уже доступна: как и было объявлено на прошлой неделе, это интересная стратегия Homeworld: Deserts of Kharak.

Как ее загрузить? Очень просто: зайдите на страницу Homeworld: Deserts of Kharak в Epic Games Store, нажмите на кнопку "Получить", войдите в систему, указав свои данные, и следуйте инструкциям на экране до их завершения.

После этого игра навсегда станет частью вашей библиотеки, а значит, вы сможете скачивать и устанавливать ее, когда захотите. В то же время было объявлено о бесплатной игре, которая будет доступна с 18:00 31 августа 2023 года - это будет приключенческий платформер Cave Story+.

Homeworld: Deserts of Kharak, игра, разработанная Blackbird Interactive, может похвастаться кампанией, состоящей из тринадцати миссий, увлекательным саундтреком и красивым дизайном юнитов.