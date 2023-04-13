Приключенческий хоррор Homicipher анонсирован для ПК ©

Издательство Gamera Games анонсировало Homicipher, приключенческую хоррор-игру, в которой игрокам предлагается расшифровать странный язык и сбежать. Уникальная игра создана японским независимым разработчиком Yatsunagi. Окна релиза игры пока нет, но англоязычная играбельная демоверсия появится в Steam позже.

Homicipher рассказывает историю девушки, которая забрела в Иной мир и на пути к спасению встречает множество странных мужчин, говорящих на неизвестном языке. Вы будете интерпретировать их язык, основываясь на их выражениях и жестах. Постоянно расшифровывая язык и вставляя соответствующие слова, вы поймете ключевые подсказки, стоящие за всем этим, и сбежите из Иного мира.

Однако персонажи игроков опасно влюбляются в этих странных мужчин при общении! Почувствуйте вкус жизни на грани, столкнувшись с ситуациями, когда неправильный выбор может решить вашу жизнь или смерть. Поймите их язык и примите правильное решение остаться в живых...

В Ином Мире все эти загадочные люди используют необычный набор слов. Игроки должны догадываться об истинном значении этих слов с помощью их выражений, жестов, объектов, на которые они указывают, и многого другого, чтобы успешно понять, о чем они говорят.

Вы можете столкнуться с разными мужчинами в любое время во время вашего пребывания в этом темном пространстве. И не все из них дружелюбны. Когда приходит опасность, вы должны принять правильное решение, чтобы продолжить свое путешествие в поисках спасения.