Honkai Nexus Anima подарит игрокам больше свободы в кастомизации персонажей

HoYoVerse поделилась новостями о предстоящем релизе Honkai Nexus Anima, успокоив игроков после обратной связи, полученной в рамках Nexus Bond Test. Компания подтвердила, что финальная версия игры предложит значительно расширенные возможности настройки главного персонажа, улучшенные модели NPC и Anima, а также более разнообразные квесты с различными концовками.

В ранней версии игроки могли создавать только женских персонажей с ограниченными вариантами внешности. HoYoVerse обещает, что в версии 1.0 появятся новые прически, цвет глаз и кожи, одежда, аксессуары и другие опции для персонализации. Также будут доработаны анимации, боевые способности Anima и Kardia, а NPC получат больше выражений лица и уникальных моделей.

Разработчики продолжают работать над освещением, текстурами и рендерингом мира. Обещаны новые локации, вдохновленные различными источниками, как это было в Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero. Локации будут меняться с обновлениями после запуска игры, предоставляя игрокам свежие места для исследований.

Honkai Nexus Anima также получит улучшенную локализацию и поддержку большего числа языков. Сюжеты, кат-сцены и кинематика продолжают дорабатываться, а система Infinite Vortex будет предлагать больше вариантов выбора и концовок. Контрольные точки позволят переигрывать ключевые моменты, чтобы игроки могли исследовать альтернативные пути.

Кроме того, HoYoVerse планирует провести дополнительные тесты, охватывающие больше регионов и дающие возможности большему числу игроков испытать нововведения. Honkai Nexus Anima выйдет на ПК, а также на устройствах Android и iOS, обещая стать одной из самых гибких и увлекательных RPG с открытым миром от HoYoVerse.