ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.6 535 оценок

Гиацина спешит на помощь в новом трейлере Honkai: Star Rail

butcher69 butcher69

Разработчики HoYoverse представили новый трейлер персонажа Гиацины для Honkai: Star Rail. Этот герой вдохновлён духом героической помощи —она всегда приходит на выручку. Гиацина — лимитированный пятизвёздочный персонаж ветряного типа, идущий по пути Памяти. Её основная роль — исцеление союзников, что делает её незаменимой в боях.

По сюжету она работает врачом в Сумеречном дворе и готова прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. В этом ей помогает пегас по имени Ика — её верный спутник и символ заботы.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
shurasick876

Саппорт Кастории он хё вэй)

Lorenzo Lamas

моя девочка красивая )

Lorenzo Lamas

затро начну новую част сюжета проходить прям весь в предвкушении )