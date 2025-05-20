Гиацина спешит на помощь в новом трейлере Honkai: Star Rail

Разработчики HoYoverse представили новый трейлер персонажа Гиацины для Honkai: Star Rail. Этот герой вдохновлён духом героической помощи —она всегда приходит на выручку. Гиацина — лимитированный пятизвёздочный персонаж ветряного типа, идущий по пути Памяти. Её основная роль — исцеление союзников, что делает её незаменимой в боях.

По сюжету она работает врачом в Сумеречном дворе и готова прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. В этом ей помогает пегас по имени Ика — её верный спутник и символ заботы.