Honkai: Star Rail демонстрирует отличные результаты на PlayStation 5

Honkai: Star Rail пользуется успехом и на PS5: согласно заявлению miHoYo, игра превысила миллион игроков на консоли Sony, и команда будет отмечать это событие раздачей наград пользователям.
На самом деле эти цифры уже витали в воздухе, учитывая, что предварительная регистрация Honkai: Star Rail на PS5 достигла миллиона, так что цифра подтвердилась, хотя это только начало большого пути.
Как и в случае с Genshin Impact, пострелизная поддержка Honkai: Star Rail обещает постоянные обновления и новые возможности, и совсем скоро станет доступно крупное обновление 1.5.
Поздравляю ПыСышников и сочувствую им. Они не могут с помощью Nvidia Freestyle убрать мыло.
какое мыло? И на пк и на соньке все норм
Безусловно это одна из лучших мобильных игр в истории, а в плане качества графики и проработки мира / объемов сюжетного и иного контента - лучшая. Но зачем в мобилку играть на приставке я не понимаю)) на ПК я запускал ее один раз - когда старый телефон сломался, а новый еще не приехал, блеванул от убогого управления и выключил)
Я всегда говорил, что сонибои тyпые. Какие ещё нужны доказательства?
и это в первый день. но тупые конечно сонибои, которых из этих теперь уже более 20-ти лямов лишь сейчас набралось чуть за 1 лям...
Сейчас бы пользователю без авы и активности что-то попукивать в чате.