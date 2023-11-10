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Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.7 357 оценок

Honkai: Star Rail демонстрирует отличные результаты на PlayStation 5

butcher69
Новости

Honkai: Star Rail пользуется успехом и на PS5: согласно заявлению miHoYo, игра превысила миллион игроков на консоли Sony, и команда будет отмечать это событие раздачей наград пользователям.

На самом деле эти цифры уже витали в воздухе, учитывая, что предварительная регистрация Honkai: Star Rail на PS5 достигла миллиона, так что цифра подтвердилась, хотя это только начало большого пути.

Как и в случае с Genshin Impact, пострелизная поддержка Honkai: Star Rail обещает постоянные обновления и новые возможности, и совсем скоро станет доступно крупное обновление 1.5.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кей Овальд

Поздравляю ПыСышников и сочувствую им. Они не могут с помощью Nvidia Freestyle убрать мыло.

0
Observia

какое мыло? И на пк и на соньке все норм

0
Floww

Безусловно это одна из лучших мобильных игр в истории, а в плане качества графики и проработки мира / объемов сюжетного и иного контента - лучшая. Но зачем в мобилку играть на приставке я не понимаю)) на ПК я запускал ее один раз - когда старый телефон сломался, а новый еще не приехал, блеванул от убогого управления и выключил)

-1
rewgerg43252

Я всегда говорил, что сонибои тyпые. Какие ещё нужны доказательства?

-5
BoT_TaK_BoT
Honkai: Star Rail преодолела 20 млн загрузок за первый день и возглавила чарты

и это в первый день. но тупые конечно сонибои, которых из этих теперь уже более 20-ти лямов лишь сейчас набралось чуть за 1 лям...

2
РикоЧико

Сейчас бы пользователю без авы и активности что-то попукивать в чате.

0