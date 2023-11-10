Honkai: Star Rail демонстрирует отличные результаты на PlayStation 5

Honkai: Star Rail пользуется успехом и на PS5: согласно заявлению miHoYo, игра превысила миллион игроков на консоли Sony, и команда будет отмечать это событие раздачей наград пользователям.

На самом деле эти цифры уже витали в воздухе, учитывая, что предварительная регистрация Honkai: Star Rail на PS5 достигла миллиона, так что цифра подтвердилась, хотя это только начало большого пути.

Как и в случае с Genshin Impact, пострелизная поддержка Honkai: Star Rail обещает постоянные обновления и новые возможности, и совсем скоро станет доступно крупное обновление 1.5.