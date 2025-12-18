Honkai: Star Rail и FLUFFY анонсировали коллаборацию в России

Российские фанаты смогут отметить Новый год с любимой игрой: с 2 января стартует коллаборация Honkai: Star Rail с сетью десертов FLUFFY. В рамках партнерства будет доступен тематический комбо-набор, а также эксклюзивный мерч.

лавным предложением станет специальный набор, в который войдут фирменные закуски и напитки сети. Его цена составит 1 500 рублей. Помимо этого, туда войдут тематические сувениры: акриловые магниты с изображениями популярных персонажей игры и подставки для стаканов.

Однако у коллаборации есть серьезный географический недостаток. Приобрести наборы можно будет лишь в восьми заведениях на всю страну. Точки участвуют только в четырёх городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Для поклонников игры из других регионов это может стать проблемой, вынуждая их искать помощь у друзей или пользоваться услугами перекупов.