Honkai: Star Rail оказалась настолько популярной, что китайские власти решили, что это афера ©

Honkai: Star Rail стала еще одним большим хитом для HoYoverse: собрав более 10 миллионов зарегистрированных пользователей еще до релиза. Неожиданно такая популярность вызвала проблему, поскольку некоторые игроки в Китае получили звонки от китайских властей с предупреждением о загрузке вредоносного ПО.

Горячая линия по борьбе с мошенничеством рекомендовала им немедленно удалить Honkai: Star Rail, чтобы избежать мошенничества. Хотя четкой причины этого инцидента нет, одним из возможных объяснений может быть то, что количество людей, загружающих игру, каким-то образом запустило систему предупреждений. Странно, но эта проблема возникла в основном у фанатов, находящихся в Гуандуне, и лишь немногие игроки в других регионах получили звонки от властей.

К сожалению, это не единственная проблема, с которой столкнулись китайские игроки. BiliBili сообщил, что некоторые фанаты не могут скачать Honkai: Star Rail из-за того, что магазин приложений блокирует их, говоря: "Этот товар больше не доступен".

К счастью, не похоже, что возникнут какие-либо серьезные проблемы для игроков, живущих в других странах.

Honkai: Star Rail доступна на ПК, PS5, PS4, Android и iOS.