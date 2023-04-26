Honkai: Star Rail оказалась настолько популярной, что китайские власти решили, что это афера

Honkai: Star Rail стала еще одним большим хитом для HoYoverse: собрав более 10 миллионов зарегистрированных пользователей еще до релиза. Неожиданно такая популярность вызвала проблему, поскольку некоторые игроки в Китае получили звонки от китайских властей с предупреждением о загрузке вредоносного ПО.
Горячая линия по борьбе с мошенничеством рекомендовала им немедленно удалить Honkai: Star Rail, чтобы избежать мошенничества. Хотя четкой причины этого инцидента нет, одним из возможных объяснений может быть то, что количество людей, загружающих игру, каким-то образом запустило систему предупреждений. Странно, но эта проблема возникла в основном у фанатов, находящихся в Гуандуне, и лишь немногие игроки в других регионах получили звонки от властей.
К сожалению, это не единственная проблема, с которой столкнулись китайские игроки. BiliBili сообщил, что некоторые фанаты не могут скачать Honkai: Star Rail из-за того, что магазин приложений блокирует их, говоря: "Этот товар больше не доступен".
К счастью, не похоже, что возникнут какие-либо серьезные проблемы для игроков, живущих в других странах.
Honkai: Star Rail доступна на ПК, PS5, PS4, Android и iOS.
Бедные китаëзы, не знают о существовании нормальных игр, что каждая новоиспечённая, донатная гриндилка вызывает у них такой фурор. Поиграл я сегодня около 3 часов в эту поделку. Скажу что игра ещë унылее чем Геншин, скажите спасибо пошаговой системе боëв. Делать эту игру в жанре jrpg - наверное худшее решение которое приняли разрабы во время своей работы. В остальном это всё тот же Геншин, но в другом сеттинге, таже зачистка сундуков, донат, графомания в диалогах и сюжет для галочки, который будут растягивать до конца тысячелетия))
Они может быть и знают о синглах, которые вырабатывают гормоны счастья не через гачу и донат, но для них они не так интересны. Да и не сказать бы что жалуются на игры-сервисы.
Прикольная игра, поиграл немного на телефоне, мне нравится) но бои пока слишком лёгкие и скучные(
Бестолковщина с нечем не примечательной боёвкой в отличии от тех же финалок