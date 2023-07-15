MX Studio представила обнаженную фигурку Кафки из Honkai: Star Rail ©

Фанатов пошагового экшена Honkai: Star Rail и любителей коллекционировать различные игровые предметы данная новость может заинтересовать, ведь MX Studio представила новую фигурку. На сей раз выбор пал на героиню по имени Кафка. Судя по описанию, она не раздеваемая, но продается в двух вариантах: в одежде и обнаженная.

Касаемо комплектации, вместе с фигуркой Кафки идет и специальная платформа в виде кресла, на котором героиня может комфортно расположиться. Цена за предзаказ максимального издания составляет 36,100 рублей. Что ж, возможно, кому-то будет интересно обзавестись еще одним коллекционным предметом.