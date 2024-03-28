Новый ролик Honkai: Star Rail посвящён Галлахеру

В рамках серии "Ближе к звёздам" разработчик HoYoverse (miHoYo) выпустил новый ролик Honkai: Star Rail. Эпизод посвящён Галлахеру, новому персонажу, добавленному в свежем обновлении "К пропасти", доступном с вчерашнего дня.

Галлахер - это играбельный персонаж трёхзвёздочного ранга, представитель клана Гончих на Пенаконии и ленивый бармен. Его класс - Огненный, а его путь - Изобилие.

"Он является лучшим барменом среди детективов и в то же время обладает непревзойдённой силой правосудия, превращая своих врагов встряхнутые шейкеры! Он обладает исключительным талантом в смешивании напитков, способных дарить настоящие ощущения на ваших губах."