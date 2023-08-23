Новый трейлер Honkai: Star Rail анонсирует скорый выход игры на PlayStation 5

Уже в скором времени владельцы консолей PlayStation 5 смогут присоединиться к многомиллионному сообществу поклонников Honkai: Star Rail. Компания HoYoverse во время Gamescom 2023 объявила о скором выходе пошаговой ролевой игры на приставку Sony. Новый трейлер Honkai: Star Rail с анонсом технического тестирования проекта на PS5 можно увидеть ниже.
Принять участие в техническом тестировании Honkai: Star Rail на PlayStation 5 смогут все желающие владельцы консоли. Как сообщается, оно будет запущено уже в следующем месяце — 4 сентября 2023 года. Точное время и дата окончания будут объявлены позднее, но за участие уже обещают выдать награды.
За предварительную регистрацию в тестировании игры игроки смогут получить:
- 100 000 предварительных регистраций — 10 000 кредитов
- 300 000 предварительных регистраций — 5 журналов приключений
- 600 000 предварительных регистраций — 5 конденсированных эфиров
- 1 000 000 предварительных регистраций — Четырехзвездочный конус "Важность завтрака” (эрудиция).
С учетом популярности игры нужное количество регистраций быстро наберется, а все полученные награды можно будет перенести на ПК и мобильные платформы.
Honkai: Star Rail доступна бесплатно на ПК в Epic Games Store, а также на iOS и Android. Полноценный запуск игры на PlayStation 5 должен состояться уже осенью этого года, а позднее разработчики обещают выпустить версию игры и для PlayStation 4.
Кафка мне упала седня, я так рад....
Мне тож кавка и химеко из стандарта. Притом мне обе были желанны)
Кто играет, у игры кросс игра? Зависнул на пк на пару дней, думаю и на тел. поставлю что бы смолу сливать, ввел теже данные, но там у меня новая игра началась. Я что то сделал не так, помимо того что начал играть в нее?))
Скорее всего, выбрал другой сервер. Игра кроссплатформенная, но, возможно, на ПК стоит, к примеру, Европа, а на телефоне - Азия.
Комп с телефоном точно кросс. Пс хз как будет.
Да, кросс игра, а вот что ты мог сделать не так - хз, разве что вводя данные не войти в аккаунт, а зарегать новый на другом регионе случайно, если по одним данным на разных регионах так делать можно
Мог тупануть так. Я что то даже не помню что мне предлагали выбор
Так было. У меня америка стояла, а мне европа нужна была. Мне стыдно(