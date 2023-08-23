Новый трейлер Honkai: Star Rail анонсирует скорый выход игры на PlayStation 5 ©

Уже в скором времени владельцы консолей PlayStation 5 смогут присоединиться к многомиллионному сообществу поклонников Honkai: Star Rail. Компания HoYoverse во время Gamescom 2023 объявила о скором выходе пошаговой ролевой игры на приставку Sony. Новый трейлер Honkai: Star Rail с анонсом технического тестирования проекта на PS5 можно увидеть ниже.

Принять участие в техническом тестировании Honkai: Star Rail на PlayStation 5 смогут все желающие владельцы консоли. Как сообщается, оно будет запущено уже в следующем месяце — 4 сентября 2023 года. Точное время и дата окончания будут объявлены позднее, но за участие уже обещают выдать награды.

За предварительную регистрацию в тестировании игры игроки смогут получить:

100 000 предварительных регистраций — 10 000 кредитов

300 000 предварительных регистраций — 5 журналов приключений

600 000 предварительных регистраций — 5 конденсированных эфиров

1 000 000 предварительных регистраций — Четырехзвездочный конус "Важность завтрака” (эрудиция).

С учетом популярности игры нужное количество регистраций быстро наберется, а все полученные награды можно будет перенести на ПК и мобильные платформы.

Honkai: Star Rail доступна бесплатно на ПК в Epic Games Store, а также на iOS и Android. Полноценный запуск игры на PlayStation 5 должен состояться уже осенью этого года, а позднее разработчики обещают выпустить версию игры и для PlayStation 4.