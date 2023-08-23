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Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.6 311 оценок

Новый трейлер Honkai: Star Rail анонсирует скорый выход игры на PlayStation 5

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Gutsz
Новости

Уже в скором времени владельцы консолей PlayStation 5 смогут присоединиться к многомиллионному сообществу поклонников Honkai: Star Rail. Компания HoYoverse во время Gamescom 2023 объявила о скором выходе пошаговой ролевой игры на приставку Sony. Новый трейлер Honkai: Star Rail с анонсом технического тестирования проекта на PS5 можно увидеть ниже.

Принять участие в техническом тестировании Honkai: Star Rail на PlayStation 5 смогут все желающие владельцы консоли. Как сообщается, оно будет запущено уже в следующем месяце — 4 сентября 2023 года. Точное время и дата окончания будут объявлены позднее, но за участие уже обещают выдать награды.

За предварительную регистрацию в тестировании игры игроки смогут получить:

  • 100 000 предварительных регистраций — 10 000 кредитов
  • 300 000 предварительных регистраций — 5 журналов приключений
  • 600 000 предварительных регистраций — 5 конденсированных эфиров
  • 1 000 000 предварительных регистраций — Четырехзвездочный конус "Важность завтрака” (эрудиция).

С учетом популярности игры нужное количество регистраций быстро наберется, а все полученные награды можно будет перенести на ПК и мобильные платформы.

Honkai: Star Rail доступна бесплатно на ПК в Epic Games Store, а также на iOS и Android. Полноценный запуск игры на PlayStation 5 должен состояться уже осенью этого года, а позднее разработчики обещают выпустить версию игры и для PlayStation 4.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
KApRaL_DV

Кафка мне упала седня, я так рад....

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-zotik-

Мне тож кавка и химеко из стандарта. Притом мне обе были желанны)

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-zotik-

Кто играет, у игры кросс игра? Зависнул на пк на пару дней, думаю и на тел. поставлю что бы смолу сливать, ввел теже данные, но там у меня новая игра началась. Я что то сделал не так, помимо того что начал играть в нее?))

-1
Кроллег

Скорее всего, выбрал другой сервер. Игра кроссплатформенная, но, возможно, на ПК стоит, к примеру, Европа, а на телефоне - Азия.

0
wdymBro

Комп с телефоном точно кросс. Пс хз как будет.

0
NatanieLzZ

Да, кросс игра, а вот что ты мог сделать не так - хз, разве что вводя данные не войти в аккаунт, а зарегать новый на другом регионе случайно, если по одним данным на разных регионах так делать можно

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-zotik- Кроллег

Мог тупануть так. Я что то даже не помню что мне предлагали выбор

Так было. У меня америка стояла, а мне европа нужна была. Мне стыдно(

0