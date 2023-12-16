Обновление 1.6 для Honkai: Star Rail - новая история на космической станции Герта

Под конец этого года. 27 декабря, для Honkai: Star Rail выходит очередное обновление 1.6 которое добавит несколько интересных сюжетов в знакомых локациях, а также введет в историю новых персонажей.

Ареной для основных событий станет хорошо знакомая всем игрокам космическая станция Герта. В новой области, называющейся Изолированная зона, игрокам предстоит столкнуться с последствиями экспериментов Жуань Мэй по созданию биологических копий. Сами "последствия" в лице копии Повелителя жуков привели к образованию "Старого кратера червоточины". Над его устранением и предстоит поработать.

Жуань Мэй — 5* персонаж ледяного типа, следующий по Пути Гармонии. Член Общества гениев №81 и эксперт в области биологических наук. Одна из основателей проекта Виртуальной вселенной, но предпочитает оставаться в тени. Её навык Повторяющаяся мелодия пения струн повышает скорость и эффективность пробития уязвимости для всех союзников. Жуань Мэй анализирует уязвимости противников и повышает эффект пробития.

Доктор Рацио — второй 5* персонаж обновления. Тип минимый, идущий по Пути Охоты. Если Общество гениев - это лучшие умы из самых разных областей, но они работают поодиночке, то Гильдия эрудитов, к которой принадлежит персонаж, напротив, выступает за распространение знаний, и потому организация во славу Нус так велика и включает множество последователей. Придерживаясь строгих правил, доктор Рацио всегда следит за эффектами ослабления противника во время боя. Чем больше ослаблений у выбранного противника, тем выше вероятность бонус-атаки от доктора.

Сюэи станет 4* персонажем обновления. Она квантового типа, Пути Разрушения. Её тела больше нет, и теперь она всего лишь кукла, корпус которой изготовлен по заказу Комиссии десяти владык. За каждую поимку преступника Сюэи может на полдня вернуться в мир живых. Как и её сестра Ханья, Сюэи невероятно сильна в бою. Сверхспособность Сюэи Божественная кара наносит квантовый урон выбранному противнику и истощает его стойкость, игнорируя типы его уязвимостей.

Основным событием станет "Охота на экзотических питомцев". Игроку предстоит выращивать множество восхитительных маленьких существ, выбирая стартовые параметры и желаемые цели. Обновится и Зал забвения, добавится новый этап в Виртуальной вселенной: "Золото и шестерёнки" (этап и испытания связаны с новыми персонажами и их "экспериментами").